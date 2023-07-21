Haziran ayında kurulan şirket sayısında düşüş yaşandı TOBB, açılan ve kapanan şirket sayısına ait aylık istatistiklerini paylaştı. Bu veriler, ekonominin gidişatına yönelik ipuçları veriyor.

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, haziranda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,1, kooperatif sayısı yüzde 23,3 azalış gösterdi.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, haziranda 9 bin 429'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 7 düşerek 1.867'ye geriledi.

Söz konusu ayda kurulan 9 bin 656 şirket ve kooperatiflerin yüzde 87'sini limitet şirketler, yüzde 10,6'sını anonim şirketler, yüzde 2,4'ünü ise kooperatifler oluşturdu.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6 ve gerçek kişi ticari işletme yüzde 48,8 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 36,8 arttı.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,9'u İstanbul'da kuruldu

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,9'u İstanbul, yüzde 10,5'i Ankara, yüzde 5,7'si İzmir'de kuruldu. Haziranda Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Sektör dağılım: Ticaret, imalat ve inşaat

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 178'i ticaret, 1.444'ü imalat ve 1.323'ü inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 368'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 477'si inşaat, 119'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Haziranda 227 kooperatif kurulurken, bunların 170'i konut yapı, 35'i işletme kooperatifi, 8'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Kapanan şirket sayısı

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7, kooperatif sayısı yüzde 1,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,8 geriledi.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 950 yabancı ortak sermayeli şirketin 51'i İran, 43'ü Rusya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 103'ü anonim, 847'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 902'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 308'i gayrimenkul acenteleri, 297'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyeti sektöründe çalışıyor.