Hecoin ismiyle işlem gören kripto para buhar oldu

Sosyal medyada Hecoin etiketli gönderiler dikkat çekti. Gönderilerden kripto para birimi Hecoin'in, artık değer görmediği ortaya çıktı.

Kripto para borsasında yeni bir vurgun yaşandı. Yavuz Burul tarafından Heroes&Empires Coin adıyla kurulan şirket üzerinden işlem gören kripto para birimi Hecoin'in buharlaştığı, sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerine anlaşıldı.

Şirket yetkilileri, internet sitesi üzerinden Hecoin’in tanıtımını yaptı. Kendilerine ait telefon uygulaması geliştirdi. Uygulamaya dünyaca ünlü kripto uygulamalarından para transferleri sağlandı.

MOBİL UYGULAMASI VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPANDI

İlk olarak kendisine ait mobil uygulaması kapanan firmanın "Hecoin Network" isimli sosyal medya hesapları da şu anda kapalı gözüküyor.





HECOIN 400 DOLARDAN 2 DOLARA İNDİ

400 dolardan hızla 2 dolar seviyesine ve sonrasında da sıfıra düşen kripto para birimi, yüzlerce kişiyi mağdur etti. Yaşanan olayın ardından toplamda ne kadar paranın kayıp olduğu henüz bilinmiyor. Yüzlerce kullanıcının, binlerce dolar kaybettiği gündemde.

ŞİRKETİN MERKEZİ SEYŞELLER ADASI'NDA

Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller Adası merkezli olan Heroes&Empires Coin şirketine ait kripto paraya yatırım yapanlar, tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.

SOSYAL MEDYADA FENOMENLERE YÖNELİK İDDİALAR DOLAŞIYOR

Hecoin şirketi ile ilgili sosyal medyada faaliyet gösteren coin fenomenlerine reklam yaptırıldığı ve bu yolda büyüdüğüne dair iddialar dillendiriliyor. Hecoin şirketi, yine aynı iddialara göre, ön satışında 20 bin aktif üyeye hizmet sağladı ve tüm reklamlarında şirket yabancı bir firmaymış gibi yansıtıldı.