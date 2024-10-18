Hepsiburada Kazaklara satıldı

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Türkiye'de kullanıcıların alışveriş yaptığı birçok e-ticaret sitesi var.

Hepsiburada bunlardan biri.

Hepsiburada yönetimi, reklamlarında sürekli yerli ve milli olduğunu vurgulayarak kullanıcıların kendilerini tercih etmesi için çabalıyordu.

Bir yandan yerli ve milli vurgusu yapan şirket, kapalı kapılar ardında büyük pazarlıklar yaparak markayı sattı.

Hepsiburada'nın yeni sahipleri Kazaklar oldu.

Hepsiburada'nın çoğunluk hisselerinin 1,2 milyar dolarlık bedelle Kazakistan’ın en büyük grubu Kaspi.kz'ye satılması için anlaşmaya varıldı.

Böylece Kaspi.kz, Hepsiburada’nın hakim hissedarı oldu.

HİSSELERİN YÜZDE 65,4'Ü İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Hisseleri Kazakistan ve NASDAQ Borsalarında işlem gören Kaspi.kz D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin (“Hepsiburada” NASDAQ: HEPS) kurucusu ve hakim hissedarı Hanzade Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Işıl Doğan ile Hepsiburada’nın yüzde 65,4’ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için bağlayıcı bir sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

HİSSE DEVRİ DEĞERİ 1 MİLYAR 127 MİLYON DOLAR

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İşlem kapsamında, toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşılmıştır. Hisse devir sözleşmesi, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye’deki idari izinlerin alınmasına tabidir; kapanışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2 TAKSİTTE ÖDENECEK

Anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Buna göre; ödeme iki taksitte yapılacak.

600 milyon dolar tutarındaki 1. taksitinin kapanışta, 526,9 milyon doları tutarındaki 2. taksitinin ise kapanışı takip eden en geç 6 ay içerisinde olmak şartıyla yapılacak.

İşlemin mutat kapanış koşullarına ve Türk düzenleyici kurum izinlerinin alınmasına bağlı olarak, 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

HEPSİBURADA

2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan Hepsiburada, Türkiye’nin tercih edilen e-ticaret platformu olarak faaliyette.

Hepsiburada, pazaryerinde 101 bin iş ortağı ile 12 milyon aktif müşteriye hizmet veriyor.

Platform, 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar ABD Doları tutarında toplam satış hacmi (Gross Merchandise Value-GMV) ile GMV’nin yüzde 1,8’i tutarında pozitif EBITDA (Favök) yaratmış durumda.