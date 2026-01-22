HepsiJET PRO ile B2B lojistiğinde verimlilik dönemi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

E-ticaret teslimatındaki deneyimini kurumsal lojistik alanına taşıyan HepsiJET, yeni hizmeti HepsiJET PRO’yu duyurdu.

Sadece mağaza ve depolar arası transferleri değil, markaların tedarikçi ve iş ortakları arasındaki tüm sevkiyat trafiğini yöneten bu yeni model, firmalara kendi lojistik filolarını kurma maliyetinden tasarruf sağlarken operasyonel hız kazandırıyor.

KURUMSAL LOJİSTİKTE KAPSAM GENİŞLİYOR

Yeni nesil teslimat çözümleriyle sektöre farklı bir bakış açısı getiren HepsiJET, faaliyet alanını da genişletmeyi sürdürüyor.

Hepsiburada platformu dışındaki müşterilerinin toplam taşıma hacmi içindeki payını artıran şirket, HepsiJET PRO ile firmaların kurumsal lojistik süreçlerinde verimliliği yükseltmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin e-ticaret, perakende, dayanıklı tüketim ve hızlı tüketim sektörlerinin önde gelen markaları, mağazalar ve depolar arası taşıma hizmeti için HepsiJET PRO’yu tercih etmeye başladı.

MAĞAZADAN MAĞAZAYA, DEPODAN DEPOYA HIZLI TESLİMAT

HepsiJET PRO ile firmalar, mağaza ve depo arasındaki teslimat süreçlerini hızlı ve verimli bir şekilde yönetebiliyor. Gönderiler, ileri teknolojili takip sistemleri sayesinde her aşamada anlık olarak izlenebiliyor.

Hizmet, yalnızca kurum içi transferlerle sınırlı kalmayarak markaların tedarikçileri ve iş ortakları arasındaki sevkiyat trafiğini de kapsıyor. Böylece şirketler, kendi lojistik filolarını kurma maliyetinden kurtulurken saha operasyonlarını daha kolay yönetme imkânı buluyor.

“E-TİCARETTEKİ TECRÜBEMİZİ B2B DÜNYAYA YANSITIYORUZ”

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, kurumsal çözümler alanındaki büyümenin şirketin ana hedeflerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

HepsiJET olarak e-ticarette edindiğimiz tecrübeyi artık B2B dünyaya yansıtıyoruz. HepsiJET PRO, markaların stok yönetimini hızlandıran, şeffaf ve öngörülebilir bir model olarak öne çıkacak. Amacımız, perakende devlerinin lojistik süreçlerini kolaylaştırmak ve desteklemek. HepsiJET PRO, markaların yalnızca kendi lokasyonları arasında değil, ekosistemlerindeki diğer iş ortaklarına yönelik sevkiyat ihtiyaçlarında da çözüm ortağı olacak.

Alver, HepsiJET PRO’nun dönüşüm vizyonunun en somut yansımalarından biri olduğunu vurgulayarak, perakende başta olmak üzere şirketlerin lojistik ihtiyaçlarına teknoloji destekli ve esnek çözümler sunmayı hedeflediklerini ifade etti.