Her yıl 1,1 milyon ton plastik atığı geri dönüştürüyoruz

Plastik atık dünyanın ortak sorunuyken Türkiye'de, atıklar dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Türkiye, yıllık 1,1 milyon ton hurda plastiği geri dönüştürürken, bu sayede 1 milyar doları aşkın plastik ham madde ithalatının önüne geçiliyor.

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) istatistiklerine göre, son yıllarda Türkiye'de geri dönüşüm konusunda artan hassasiyet, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla yeniden gündeme geldi.

Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Projesi sonrası yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 22,4'e çıktı. Bu rakamın Paris İklim Anlaşması sonrası hızlanması bekleniyor.

SEKTÖRDE 1.300 İŞLETME FAALİYET GÖSTERİYOR

Cirosu 1 milyar doları bulan ve 350 bin kişiyi istihdam eden sektörde, 1.300 işletme faaliyet gösteriyor. Sektör, yaptığı geri dönüşümle yıllık 1 milyar dolardan fazla ithalatın engellenmesini sağlıyor.

"GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK HAM MADDESİNE YOĞUN TALEP VAR"

Geri dönüşüm konusunun artık çok önemli bir hale geldiğini aktaran Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği Başkanı Fatih Eren, büyük şirketlerin tedarikçilerine, "geri dönüştürülmüş ham madde kullanın" demeye başladığını söyledi.

"TÜRKİYE ÇÖP DEĞİL HAM MADDE İTHAL EDİYOR, BUNU ÇİN DE ABD DE YAPIYOR"

Fatih Eren, Türkiye'nin geri dönüşüm için yurt dışından ithal ettiği atıklara yönelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada aslında bir katma değer üretiliyor. Çöpü değil plastik atıkları alıyoruz. Çöp diye tabir edilen şey aslında bizim ham maddemiz. Artık bunun literatürü de değişmeli. Seçilmiş ambalaj atıklarının ithalatını yapıyoruz. Yanlış yaptığımız hiçbir şey yok. Oluşturulmaya çalışılan algı ise tam tersi. Bu atık ithalatını Çin de ABD de yapıyor. Hatta Avrupa'nın bütün atıkları şu anda ABD'ye gidiyor. Orada bu sektöre çok ciddi yatırım var."