Hindistan ile Pakistan gerginliği yatırımcıların odağında

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Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz ararına odaklanmışken, öte yandan da Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliği yatırımcılar ilgi ile takip ediyor.

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sıcak çatışmalar yatırımcıların odağında yer alıyor.

ASYA'DA ÇİN'DEN EKONOMİYİ DESTEKLEME TAAHHÜDÜ

Asya tarafında, gelişen iyimserliklerle pozitif bir seyir izlenirken, ABD ile Çin'in üst düzey yetkililerinin tarife konusunu masaya yatırmak amacıyla bir araya gelecek olması ve Çin'in zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmesi ile ekonomiyi destekleme adımları piyasalarda olumlu karşılandı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) 8 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 7 gün vadeli ters repo faiz oranını yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirdi. Bunun yanı sıra bankaların zorunlu karşılık oranını 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 50 baz puan düşürüleceğini duyurdu. Zorunlu karşılık oranlarında yapılan indirimin finansal sisteme 1 trilyon yuan (yaklaşık 139 dolar) likidite sağlayacak.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,4 olurken, bileşik PMI da 51,2 olarak gerçekleşti.

ASYA BORSALARI

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle işlem görüyor.