Hindistan'da havacılık operasyonlarının duracağı uyarısı

Hindistan'da Air India, IndiGo ve SpiceJet şirketleri havayolları federasyonu, merkezi hükümete 'yakıt vergisi indirimi' uyarısında bulundu.

The Hindu gazetesinin haberine göre havayolları şirketleri, Orta Doğu'daki gerilim kaynaklı artan maliyetler nedeniyle 'havacılık sektörünün operasyonları durdurma eşiğinde' olduğunu belirtti.

"HAVACILIK OPERASYONLARI DURACAK"

Şirketler ülke içinde yakıt vergisi indirimi uygulanmadığı takdirde havacılık operasyonlarının durma noktasına ulaşacağı uyarısı yaptı.

Açıklamada, "Aksi takdirde yakıttaki keyfi fiyatlandırma ve mantıksız artış, havayolları için aşılamaz kayıplara yol açacak ve uçakların yere indirilmesine neden olacaktır" denildi.