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    Hindistan'da kripto para yasağı gündeme geldi

    Hindistan kendi dijital parasını çıkarmaya çalışırken, kripto paraları yasaklamaya yönelik adımlarını atmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 12:46
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    Hindistan'da kripto para yasağı gündeme geldi

    Hindistan, daha önce de kripto paralar için yasaklarıyla gündeme gelmişti. Hindistan hükümeti, kripto para bulundurma, dağıtma, madencilik yapma ve ticaretini yasa dışı hale getirmeyi düşündüklerini aktarmıştı. Şimdi de daha önce Çin'in attığı adıma benzer olarak özel sahipli kriptoları engellemek istiyor.

    KRİPTO PARA YASAĞI TASARISININ KABUL EDİLME BEKLENTİSİ ARTTI

    Dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi olan Hindistan'da, kripto paraların yasaklanması ihtimali güçleniyor. Ülke basınına yansıyan haberlere göre Ocak 2021'de ilk taslağı sunulan kripto para yasağı tasarısının kabul edilme ihtimali günden güne artıyor.

    Hindistan da kripto para yasağı gündeme geldi #1

    HİNDİSTAN MERKEZ BANKASI SANAL RUPİ İLE İLGİLİ ÇALIŞIYOR

    Hindistan parlamentosu Lok Sabha'nın resmi sitesinde yayınlanan bilgilere göre Kripto Para ve Resmi Dijital Kripto Para Birimi Düzenlemesi tasarısı, Hindistan Merkez Bankası'nın sanal Rupi çıkarması için gerekli çerçeveyi çiziyor.

    Narendra Modi

    ÖZEL KRİPTO PARALAR YASAKLANACAK AMA TEKNOLOJİYE YATIRIM DEVAM EDECEK

    Tasarıyla özel kripto para birimlerinin yasaklanması öngörülürken Hindistan hükümeti, blok-zincir gibi kripto para teknolojilerine yatırımın devam edeceğini aktarıyor.

    Ay başında konuya ilişkin açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bütük demokratik ülkelerin kripto para konusunda işbirliği yapması gerektiğini söylemişti. Modi'ye göre kripto para piyasasının yanlış ellere geçmemesi için bu şart.

    Bitexen

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