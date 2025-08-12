Hizmet ihracatında vergi ve harç istisnası düzenlemesi

Yaşanan gelişmeler, değişimler ve sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni düzenlemeler devreye giriyor.

Ticaret Bakanlığı'nın "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu değişiklikle, yönetmelik kapsamında vergi, resim ve harç istisnası belgesi almak için gerekli bilgi ve belgelere ilişkin hüküm düzenlendi.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ İŞLERDE "ALINDI BELGESİ" ZORUNLULUĞU

Buna göre, yurt dışına yönelik gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri kapsamındaki başvurular için Savunma Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) önem atfedilen yurt dışında yapılacak savunma sanayiine yönelik işlerde, SSB tarafından söz konusu işin onaylandığını veya önem arz ettiğini ve işe ait bilgileri içeren yazı ile firmanın işveren olarak kayıtlı olduğu iş alındı belgesi aranacak.