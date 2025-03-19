Hobi amaçlı İHA uçuşlarına izin zorunluluğu kalkıyor

AA

İnsansız Hava Aracı (İHA) artınca kullanımı ile ilgili de sorular yeni kararlar gündeme geliyor.

İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi Projesi'nin hayata geçirilmesiyle İHA'ların kayıt ve uçuş izni süreçleri kolaylaştırılacak.

Sadece hobi amaçlı İHA uçuşları için ayrıca izin alınmasına gerek kalmayacak.

250 GRAM ALTINDAKİ DRONE'LARIN KULLANIMINA İLİŞKİN SORU ÖNERİSİ

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin, 250 gramın altındaki drone'ların kullanım koşullarına ilişkin soru önergesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yanıtlandı.

"SADECE YALNIZCA HOBİ AMAÇLI UÇUŞLARDA EKSTRA BİR İZİN KULLANIMINA GEREK KALMAYACAK"

Başkanlığın cevabında, İHA'lar için gerekli kayıt, izin ve uçuş sınırlamalarına ilişkin detaylı bilgilere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) resmi internet sitesinden ulaşılabildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

SHGM tarafından çalışmaları tamamlanmak üzere olan İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi Projesi'nin hayata geçirilmesi ile birlikte her geçen gün sayıları artmakta olan İHA'ların kayıt ve uçuş izni süreçleri kolaylaştırılacak ve bu sayede yalnızca hobi amaçlı yapılacak uçuşlarda ekstra bir izin kullanımına gerek kalmayacaktır. Ayrıca İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) da revize edilerek, belirlenen uçuş alanlarında yapılması planlanan uçuşların türüne göre izinlendirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

"MEVZUAT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI"