Homeopatik tıbbi ürünlerin satışı sadece eczanelerden yapılacak Homeopatik tıbbi ürünler, kamuoyunda "alternatif tıp ürün" olarak kabul ediliyor. Bu tür ilaçların internet ortamında ya da kaçak yollardan alınıp kullanılması insan sağlığına zararlı olabiliyor. Bu tür ürünlerin eczaneler üzerinden güvenli satışı amaçlanıyor.

AA

Endüstriyel olarak hazırlanmış, geleneksel veya endüstriyel yöntemlerle üretilmiş homeopatik tıbbi ürünleri kapsayan bir yönetmelik yayınlandı.

Bu yönetmelik, bu ürünlerin istenen güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelikle, homeopatik tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve sadece eczanelerden güvenli şekilde satışının yapılması sağlanacak.

Karar, Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan "Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Uygulamalar aktarıldı

Yönetmelikte, homeopatik tıbbi ürünlerin ruhsatlandırma, ambalajlama ve dağıtım işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış homeopatik tıbbi ürünlere ilişkin uygulamalar yer alıyor.

Eczaneler üzerinden güvenli satış

Böylece bu ürünlerin ruhsatlandırma süreçleri belirlenerek sadece eczaneler üzerinden güvenli şekilde satışı sağlanacak.