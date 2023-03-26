Hong Kong, faiz artırımında Fed'i takip etti Hong Kong Para Otoritesi, gösterge faiz oranını 25 baz puan artışla yüzde 5,25'e çıkardı.

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Hong Kong'un para birimi Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor.

Fed de politika faizini 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası, 22 Mart'ta, kısa dönemli politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmişti. Fed'in bu yıl aldığı ikinci faiz artırımı kararının ardından faiz oranı 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Hong Kong, Fed'i izledi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hafta içinde politika faiz oranını 25 baz puan artırmasının ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda artışa gitti.

Bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesinden (HKMA) yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının 25 baz puan artışla yüzde 5,25'e çıkarıldığı bildirildi.

Bankalar artışa rağmen asgari kredi faiz oranlarını değiştirmedi

Hong Kong bankaları artışa rağmen asgari kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Merkez bankasının bulunmadığı özel idari bölgede para basma görevini yerine getiren üç büyük bankadan HSBC ve Bank of China, en düşük yıllık kredi faizi oranı 5,625'te, Standard Chartered ise 5,875'te tuttu.