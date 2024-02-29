Hurda araçlar ekonomiye kazandırılıyor! 3 yılda 10 bin araç geri dönüştü Hurda araçlar ve parçaları geri dönüştürüldü. Bu amaçla 3 yılda yaklaşık 10 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı. Kullanılmaz durumda olan araçların geri dönüşümünden önemli bir ekonomik kazanç elde edildi.

AA

Ömrünü tamamlamış araçlar, aslında hurda olarak da bir ekonomik değer taşıyor.

Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi (ÖTA) üzerinden 3 yılda hurdaya ayrılan 9 bin 836 araç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca çevre lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

Yapılan çalışmalarda çevre ve insan sağlığının korunması amaçlanıyor.

Araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Araçlar hurdaya ayrılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 2012'de kurulan, çevrim içi veri paylaşımını sağlayan ÖTA sistemiyle, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri bulunan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar (M1) ve azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan motorlu yük taşıma araçları (N1) kategorisinde ömrünü tamamlamış araçların, çevre lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engelleniyor.

Kayıttan düşürülüyorlar

Bu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu bertarafının belgelenebilmesi için Bakanlıktan çevre lisansı veya il müdürlüğünden teslim yeri uygunluk yazısı almış tesislerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanması da zorunlu tutuluyor.

Geri kazanım için ayrışıyorlar

Bu sayede hurda araçların geri kazanımının takibi mümkün oluyor.

ÖTA teslim yerleri ve ÖTA geçici depolama alanları tarafından sahiplerinden toplanan ömrünü tamamlamış araçlar, tehlikeli atıklarından arındırma, sökme, parçalama ve ayrıştırma işlemlerine tabi tutuluyor.

Kullanılabilir durumdaki parçalar satılıyor

Bu araçlardan sökülen parçalar, yüksek oranda yeniden kullanılabilir parça olarak satışa yönlendiriliyor. Araçların kalan kısımları ise maddesel veya enerji geri kazanımına gönderiliyor.

Toplam 3 yılda 9 bin 836 araç tasnif edildi

ÖTA sisteminde yer alan çevre lisanslı tesisler tarafından Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında 2021'de 3 bin 100, 2022'de 2 bin 636, 2023'te ise 4 bin 100 adet olmak üzere toplam 9 bin 836 M1 veya N1 sınıfı araç, toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)