İbrahim Yumaklı: Çeltikte 2025 yılı için 988 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen 24. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çeltikte 2025 yılı için 988 bin tonluk rekolte bekliyoruz. Bu büyüme, halkımızın pirinç ihtiyacının yüzde 72'sini kendi topraklarımızda karşılayarak, gıda güvenliğimize katkı sağlamamıza olanak tanıyor." açıklamasında bulundu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen 24. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'na katılan Yumaklı, tarım ve orman sektörünün dünyada stratejik konumunu her geçen gün artırarak yoluna devam ettiğini, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sektörü etkileyen en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirtti.

Bir taraftan orman yangınlarıyla mücadele ederken, diğer tarafta da şehirlerin su problemlerini gidermeye çalıştıklarını anlatan Yumaklı, tarımsal üretimde de suyu merkeze alan politikalar geliştirdiklerini söyledi.

"EDİRNE: ÇELTİĞİN BAŞKENTİ"

"Çeltiğin başkenti" Edirne'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yumaklı, üreticilere sorunsuz ve güzel hasat sezonu geçirmelerini temenni etti.

"ÇELTİK, KÜRESEL VE ULUSAL EKONOMİMİZ İÇİN STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP"

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının temel besin kaynağı çeltiğin sadece sofraların değil, aynı zamanda binlerce çiftçi ailesinin de geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

Bu nedenle çeltik, küresel ve ulusal ekonomimiz için stratejik bir öneme sahiptir. Küresel iklim değişikliğinin ve artan girdi maliyetlerinin zorluklarına rağmen Türkiye olarak çeltik üretiminde dünya standartlarının üzerinde bir başarıya imza atıyoruz. Türkiye'nin tarımsal üretimdeki gücünü artırmaya kararlıyız. Bu yolda attığımız her adım, çiftçilerimizin emeğini ve alın terini koruma, gıda güvenliğimizi sağlama ve ülkemizin tarımsal geleceğini inşa etme misyonumuzun bir parçasıdır.

SON YILLARDA EKİLİ ALAN VE VERİM ARTIŞI

Son 23 yılda çeltikte, ekiliş alanı 2,1 kat, üretim miktarı 2,8 kat, verim ise 1,3 kat artmıştır. 2002'de 360 bin ton olan çeltik üretimi, 2024 yılında 1 milyon 19 bin tonla rekor kırmıştır. Bu gurur verici başarı, çiftçilerimizin azmi, emeği ve yenilikçi tarım politikalarının bir sonucudur. 2025 yılı için 988 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Bu büyüme, halkımızın pirinç ihtiyacının yüzde 72'sini kendi topraklarımızda karşılayarak, gıda güvenliğimize katkı sağlamamıza olanak tanıyor. Bu başarı hikayesinde Edirne'ye özel bir parantez açmak gerekiyor.

"TÜRKİYE'DE ÇELTİĞİN YARISINA YAKININI EDİRNELİ ÇİFTÇİ ÜRETİYOR"

Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 40'ının Edirneli çiftçiler tarafından yapıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, rakamların çeltiğin kent ekonomisi için ne kadar kritik öneme sahip olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, 2024 yılında Edirne'de 486 bin dekarlık alanda ekim yapıldığını, Türkiye ortalamasının üzerinde bir verimle 391 bin ton ürün elde edildiğini aktardı.

Mevsimsel zorluklara rağmen kademeli su planlaması gibi stratejik uygulamalarla çeltik üretim döneminin kayıpsız tamamlanmasını sağladıklarını anlatan Yumaklı, "Su kaynaklarının azalması, tarımsal üretimde planlamanın yalnızca verimlilik değil, aynı zamanda su yönetimi odaklı yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda, ürün deseninin yeniden şekillendirilmesi, su tüketimi daha düşük alternatif ürünlerin devreye alınması ve sulama verimliliğini artıracak tekniklerin uygulanması kritik öneme sahiptir." dedi.

Bakan Yumaklı, Edirne'de çiftçilerin sulama suyu probleminin çözülmesi için önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini, Çakmak Barajı'na Meriç Nehri'nden su aktarmaya bugün başlayacaklarını bildirdi.

EDİRNE'YE YAPILAN YATIRIMLAR

Bakan Yumaklı, son 23 yılda Edirne'ye tarım, orman ve su alanlarında yaklaşık 104 milyar lira yatırım yaptıklarını anlattı.

Su ve sulama alanında 237 tesisi hizmete aldıklarını, sulama tesisleri ile 606 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

Sulamaya açılan araziler, ekonomiye yaklaşık 6,2 milyar lira ek gelir artışı sağladı. Kırsal Kalkınma ve ORKÖY kapsamında hibe ve kredi vererek, 5 bin 905 projeyi destekledik. Yetiştiricilerimizin ekonomik hayvancılık yapmaları için 235 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla 713 bin dekar alana sahip 7 ovamızı koruma altına aldık. Üreticimizin alın terini ve emeğini TARSİM ile güvenceye kavuşturduk. Bu kapsamda 2006 yılından bu yana 1,6 milyona yakın poliçe düzenlendi.

Bu poliçelere 800 milyon lira prim desteği verdik. Yine bu zaman zarfında üreticimizin zarar gören ürünleri için yaklaşık 205 milyon lira tazminat ödedik. Bakanlık olarak verdiğimiz destekler ve yaptığımız yatırımlarla Edirneli üreticilerimiz hem modern tarımla buluştu hem de üretimde verimini artırdı. Bu sayede bitkisel üretim miktarımız yüzde 41 artarak 1,8 milyon tona ulaştı. Küçükbaş varlığımız yüzde 109 artışla 109 bin başa çıktı. Büyükbaş varlığımız da potansiyelini korumaya devam ediyor. Arılı kovan miktarımızı yüzde 57 artışla 72 bine çıkardık. Su ürünleri üretim miktarımızı ise yüzde 92 artışla 752 tona yükselttik. Bu sayede, ilimizin tarımsal hasılasını 24 kat artışla 19 milyar liraya çıkardık. Edirne’nin yeşiline yeşil katmak için son 23 yılda yaklaşık 36 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

EDİRNE'NİN TÜRKİYE'NİN ÇELTİK ÜRETİM MERKEZİ

Edirne Valisi Yunus Sezer de Edirne'nin Türkiye'nin çeltik üretim merkezi olduğunu söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne'nin tarih ve turizm kenti olduğu kadar aynı zamanda tarım kenti de olduğunu belirtti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer de konuşma yaptı.

Bakan Yumaklı, daha sonra biçerdövere binerek çeltik hasadı gerçekleştirdi.

Fuar alanına da gezen Yumaklı, tarım aletleri satışının yapıldığı stantta alıcı ve satıcının pazarlığında aracılık etti.