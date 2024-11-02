İbrahim Yumaklı: Çiğ süt primi 3 ay için litre başına 1 lira olacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elmadağ'ın Yeşildere Mahallesi'nde yaptığı açıklamada Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasa regülasyonu kapsamında süt alımlarına devam ettiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, "Ekim, kasım ve aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız, 1 lira olarak uygulayacağız." dedi.

"TARIMSAL DESTEKLER, 135 MİLYAR LİRAYA ÇIKARTILDI"

Yumaklı, tarımsal üretime yönelik desteklerin gelecek yıl 91 milyar liradan yaklaşık 135 milyar liraya yükseltildiğine dikkati çekerek, desteklerin en efektif şekilde üreticilerin daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmeleri için kullanılacağını dile getirdi.

"50 BİN TONA YAKIN SÜT BU DÖNEMDE PİYASADAN ÇEKİLDİ"

Türkiye'nin üretim potansiyeli açısından daha gidecek çok yolunun bulunduğu ifade eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

Bu yeni dönemde daha büyük bir azimle üretimimizi artıracağız inşallah. Geçtiğimiz ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşmasıyla bir problem oluşmuştu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevimizi yerine getirmeye başladık. Alımlar devam ediyor. Yaklaşık 50 bin tona yakın süt bu dönemde piyasadan çekildi. Sene sonuna kadar devam edeceğiz.

"3 AY İÇİN SÜT PRİMİ 1 LİRA OLACAK"