İbrahim Yumaklı: Çin ile ticarette kısa zamanda ciddi mesafeler katedeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün yaptığı resmi ziyarette, bakan düzeyindeki muhatabı Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ile Şanghay şehrinde bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, burada düzenlenen 'Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı.

Ziyarette, Türkiye'den Çin'e ihraç edilecek yabani ve yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri için inceleme ve sağlık şartları konusunda iki protokol ile badem ihracatı inceleme ve karantina gerekliliklerine ilişkin bir protokol imzalandı.

ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Bakan Yumaklı, ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin ziyaretinin, son 2 yılda farklı gerekçelerle kesilen tarımsal ürün ticaretinin yeniden başlaması için yürütülen çalışmaların sonucunda ortaya çıkan anlaşmaları sonuçlandırmak amacıyla yapıldığını dile getiren Yumaklı, Şanghay'da düzenlenen gıda güvenliği temalı 'Kuşak ve Yol' konferansının da ziyarete denk geldiğini ve bu kapsamda konuşmacı olarak davet edildiklerini söyledi.

Yumaklı, konferansı, hem dünyanın bu bölgesinde gıda güvenliğine yönelik yaklaşımları kavramak hem de Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımını aktarmak açısından yararlı bulduklarını, muhataplarının da bu katılımı önemli gördüğünü ifade etti.

"ÇİN İHRACATTA OLDUĞU GİBİ İTHALATTA DA LİDER KONUMDA"

Bakan Yumaklı, Çin'in toplam 6 trilyon dolarlık ticaret hacmi içinde tarım ürünleri ticaretinin 300 milyar dolarla yüzde 5 paya sahip olduğunu, ülkenin dünyanın en büyük ihracatçısı olmasının yanında ithalatçı olarak da lider konumda bulunduğunu dile getirdi.

"TARIM ÜRÜNLERİNİN PAYINI YETERSİZ GÖRÜYORUZ"

Türkiye ile Çin arasındaki ticarette ise tarım ürünlerinin payının yüzde 1,6 olduğunu ve bunu yetersiz gördüklerini söyleyen Yumaklı, Türk şirketlerinin büyük bölümünün farklı tarımsal ürünlerde Çin'e ihracat yaptığını ancak zaman zaman bazı hususlarda yaşanan pürüzlerin bu ticaretin kesilmesine sebep olduğunu ifade etti.

SU ÜRÜNLERİ VE BADEM İHRACATINDA ANLAŞMA

Yumaklı, yaklaşık 2 yıldır farklı gerekçelerle kesintiye uğrayan ticaretin tekrar oluşması için Çin tarafıyla bir araya geldiklerini, yürütülen çalışmalarda sonuca ulaştıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla özellikle tarımsal ürünlerin ihracatı konusunda hem bizim bakanlığımızın uhdesindeki konular hem de Çin'deki muhataplarımızın uhdesindeki konularda mutabakat sağlayarak, su ürünlerinde iki anlaşma ve badem ihracatında bir anlaşmayı imza altına aldık." dedi.

KANATLI SEKTÖRÜ, TURUNÇGİLLER VE DİĞER ÜRÜNLER

Yürütülen çalışmaların bununla sınırlı olmadığını, özellikle kanatlı sektörüyle alakalı yoğun temasların sürdüğünü ve anlaşma aşamasına yaklaşıldığını söyleyen Yumaklı, ancak Çin tarafının talepleri ve Türk tarafının beklentilerinin bu konuda bir müddet daha çalışılmasını gerektirdiğini belirtti.

Yumaklı, turunçgiller konusunda da gelecek haftalarda Çin'den bir heyetin Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiğini dile getirerek, buradaki incelemelerin de sonuçlanmasının ardından Türkiye için çok büyük bir ihracat kapısının açılacağını, diğer meyve ve sebzelerde de yolun açıldığını, bundan sonrası için umutlu olduklarını ifade etti.

Ziyarette Türk firmalarının Çin'deki sistemlere kayıtlarıyla alakalı teknik konularda yaşanan sıkıntıları da gündeme getirdiklerini belirten Yumaklı, iki taraftan ilgililerin bir araya gelerek bunları çözmesi konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRAÇ, FİYAT İSTİKRARINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Gelecek dönemde Türkiye ile Çin arasında diğer işbirliği alanlarında olduğu gibi tarım ürünleri ticaretinin de olumlu yönde gelişmesini beklediklerini vurgulayan Yumaklı, "Türk üreticilerinin bütün dünyaya sattığı, ihraç ettiği tarım ürünleri var. Bu ürünlerin Çin başta olmak üzere dış pazarlara sürdürülebilir şekilde ihraç edilmesi, bu ürünlerin Türkiye içindeki fiyat istikrarına da önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"TARIM ÜRÜNLERİ KONUSUNDA YOĞUN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Yumaklı, tarım ürünleri ticareti konusunda Ticaret Bakanlığı'nın halihazırda yoğun çalışmalar yürüttüğünü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da başta gümrük karantina işlemleri olmak üzere bağlantılı konularda yetkili olması sebebiyle Çin Gümrükler Genel İdaresi yetkilileriyle bir araya geldiğini belirterek, iki bakanlığın ilişkileri geliştirmek üzere sürdürdüğü yoğun çabalarla diğer başlıklarda da hızlı ilerlemeler kaydedileceğine inandığını söyledi.

"ÇİN İLE TİCARETTE KISA ZAMANDA CİDDİ MESAFELER KATEDECEĞİZ"

Uzun mesafeli bir seyahatin ardından Çin'de yoğun bir ziyaret programı yürüttüklerini dile getiren Yumaklı, elde edilen olumlu sonuçların, imzalanan anlaşmalar ve mutabık kalınan hususların ülkeye ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz de ihracata verilen bu uzunca aranın bitmesi yönünde beklenti içindeydi. İnşallah, dediğim gibi Çin ile ticarette kısa zamanda ciddi mesafeler katedeceğiz. Bu sadece bizim isteğimiz değil elbette.

Çinli muhataplarımızın da bu manada, özellikle bu çalışmaların hızlandırılmasıyla ilgili bir iradeleri söz konusu. Bu da bizim sonuçlar itibarıyla ümitli olmamızı sağlıyor. Bu sonuçlardan bütün üreticilerimizin, bu işin ticaretini yapan şirketlerimizin büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Buna eminiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında geçen ay Çin'e yaptığı ziyaretle birlikte iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine yönelik iradenin oluştuğuna işaret eden Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki temaslarının kendi çalışmalarının da önünü açtığını söyledi.