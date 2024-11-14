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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Projeleri Hayata Geçiyor" programına katıldı.

Bakan İbrahim Yumaklı, bu yıldan itibaren IPARD desteklerinin 7 yıl süreyle uygulanılacağını bildirdi. Yumaklı 42 ilin faydalandığı desteklerin 81 ile yaygınlaşacağı üzerinde durarak "Kırsal kalkınmaya destekler sürüyor." dedi.

81 İLE YAYGINLAŞTIRILDI

İbrahim Yumaklı, 2024 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanacak IPARD III Programı’nın 81 ilde yaygınlaştırıldığını duyurdu.

785 MİLYON EURO HİBE DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yaptığı açıklamada 7 yıl boyunca toplam 785 milyon euro hibe desteği sağlanacağı bilgisini vererek, kırsal kalkınmayı destekleyecek projelerin sayısının artırılacağına işaret etti.

"KIRSAL KALKINMA ÖNCELİKLENDİRİLECEK"

Bakan Yumaklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: