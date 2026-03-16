İbrahim Yumaklı: Kırsal kalkınmaya 241 milyon euroluk dev hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmaya destek vermeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Kırsal kalkınmaya 241 milyon euroluk dev hibe desteği." verileceğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:

81 ilimizin tamamına yaygınlaştırdığımız IPARD III Programı ile kırsal kalkınma hamlemizi daha da güçlendiriyoruz. 2026 yılı çağrı takvimimiz kapsamında; 4 ana başlıkta girişimcilerimizin projelerini ve hayallerini hayata geçiriyoruz.

Üretimi artıran, kırsalı kalkındıran bu destek paketi ülkemize, milletimize ve tüm üreticilerimize hayırlı olsun.