İbrahim Yumaklı: Kırsal yatırıma 3,7 milyar lira hibe

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında IPARD III Programı kapsamında 687 projeye toplam 3,7 milyar lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Yumaklı, mesajında IPARD III Programı kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan tarımsal ve kırsal kalkınma alanındaki projelere değinerek bitkisel üretim, seracılık, zanaatkarlık, arıcılık, kırsal turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan 687 projenin hibe desteği almaya hak kazandığına dikkati çekti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, "IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı"na ilişkin paylaşım yaptı.

"5,4 MİLYAR LİRA TUTARINDA YATIRIM, EKONOMİYE KAZANDIRILDI"

Türkiye Yüzyılı'nda kırsal kalkınma hamlesinin, tüm hızıyla devam ettiğine işaret eden Yumaklı, tarım ve kırsal kalkınma alanında 687 yeni projenin daha ülkeye kazandırıldığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: