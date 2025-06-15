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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kanal 7 televizyonunda yayınlanan Başkent Kulisi programında, Bakanlığının gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

İbrahim Yumaklı, yayında tarımsal hasılada Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğunu, dünyada ilk 10 içinde bulunduğunu belirtti.

Ayrıca 2024 yılı sonunda 32,6 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Yumaklı, 186 ülkeye ihracat yapıldığını, 2 bin 218 çeşit ürün satıldığını anlattı.

"TÜRKİYE KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK GÜÇTE"

Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

Bizim yeterlilik konusunda sorunumuz yok. Sınırlarımız kapansa bizim kendi kendimize yeterliliğimiz konusunda sıkıntımız yok. Hayvansal üretime gelirsek; süt üretiminde dünyada 10’uncuyuz. Kırmızı et üretiminde büyükbaşta 9’uncu küçükbaşta 5’inciyiz. Beyaz et üretiminde dünyada 9’uncu, Avrupa’da birinciyiz. Yumurtada dünyada 10’uncu ve Avrupa’da birinciyiz. Nedense bir kesimin halen kendi ülkesinin hangi başlıkta olursa olsun üretim gücüne kabiliyetine inançsızlığı var. Yok canım bizde tarım bitti diyor bazıları. Tarım bittiyse bu rakamlar ne o zaman? Bu rakamları da biz açıklamıyoruz onu da söyleyeyim. Uluslararası, FAO'nun açıkladığı rakamlar var. Uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in farklı kuruluşları var.

TARIM KESİMİNDE İHRACAT ARTTI

Yumaklı, 2022 yılında ülkenin toplam ihracatının 30 milyar dolarlar civarında olduğunu hatırlatarak, bugün bu rakamı sadece tarım kesiminin yaptığını söyledi.

"KURBANLIKLARLA İLGİLİ BİR SORUN YAŞANMADI"

Kurban Bayramı’nda kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadığına dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti: