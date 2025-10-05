İbrahim Yumaklı, Nemrut Kalderası için yapılan planları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda incelemelerde bulundu.

Biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili Bakanlıklarının önemli bir görevinin olduğunu dile getiren Yumaklı, özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, Türkiye'nin dört bir tarafında biyoçeşitliliği ifade eden her başlıkta faaliyetlerde bulunduğunu vurguladı.

Yumaklı, kalderanın korunmasıyla ilgili çalışmalardan dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür etti.

MİLLİ PARK İLAN EDİLECEK

Mevcut güzelliklerin aynı şekilde devamı konusunda çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Yumaklı, "Bitlis Valiliğimizin öncülüğünde bunu bir adım öteye götürmek üzere kendileriyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Artık koruma kullanma dengesini gözeterek Nemrut Kalderası'nı sadece Bitlis ve Türkiye için değil, dünyanın ve özellikle de bu güzellikleri takip edenlerin gündemine sokmak için başka bir çalışma yapalım diye düşündük. Uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından buranın milli park ilan edilmesiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi." diye konuştu.

Türkiye'de yeni bitki türlerinin literatüre kazandırıldığını anımsatan Yumaklı, ülkenin biyoçeşitlilik anlamında çok ciddi zenginliğe sahip olduğuna işaret etti.

NEMRUT KALDERASI'NIN ÇOK NADİDE YERLERDEN BİRİ

Nemrut Kalderası'nın çok nadide yerlerden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

Buranın, bitki ve hayvan türleriyle, içinde bulunduğu atmosferiyle, insanların gözüne ve gönlüne hitap edecek, onların hizmetine çok daha fazla sunulması için hazırlık yapıyoruz. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da çok ciddi bir ziyaretçi kitlesinin buraya geleceğini düşünüyoruz. Bu manada etrafınızda da gördüğünüz gibi, sonbaharın bütün renklerini üzerinde taşıyan bir bitki örtüsü var. Yine içinde keşfedilmiş ya da henüz keşfedilmemiş hayvan türleri var. Bunların hepsiyle ilgili üniversitelerle çalışmalar yapılacak. Dağ ve kış sporları için bu kalderanın hem içi hem dışı bütün bunlara müsait. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, statü değişikliğinden sonra buranın koruma kullanma dengesini gözeterek turizmin hizmetine sunulmasına, insanların gözünün ve gönlünün açılacağı bu güzellikleri görmesini sağlayacak ortamın hazırlanmasına vesile olacak.

KAYAK TESİSİ

Nemrut Kalderası'na yakın mesafede kayak tesisi olarak düzenlenen alanın bulunduğunu dile getiren Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı: