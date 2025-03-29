İbrahim Yumaklı: Ramazan denetimlerinde 366,5 milyon lira ceza

AA

Ramazan ayı içinde vatandaşların uygun fiyatlı kırmızı et yemesi için düzenlemeler yapıldı.

Yapılan anlaşmalara uyulup uyulmadığı ve tüm gıda ürünlerinde fahiş fiyatla ürün satılıp satılmadığı ve günü geçmiş ürünlerin satışta olup olmadığı denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ramazan ayı boyunca yaklaşık 200 bin denetim yaptıklarını bildirerek, "Denetimlerimiz sonucu 3 bin 961 işletmeye 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandı." açıklamasında bulundu.

"GIDA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ"

Ramazan ayı nedeniyle yıl boyunca devam eden rutin gıda denetimlerine ek olarak gıda işletmelerine dönük kontrolleri sıklaştırdıklarına işaret eden Yumaklı, göreve geldiği günden bu yana gıda güvenilirliği konusuna ayrı önem verdiğini aktardı.

YILDA ORTALAMA 1 MİLYON 300 BİN DENETİM

Yumaklı, 8 bin 500'ün üzerindeki görevliyle yılda ortalama 1 milyon 300 bin denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu denetimler sonucu vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz. Rutin denetimlerimizin yanında dönemsel olarak sektörel denetimlerimiz de sürüyor. Ramazan ayı boyunca, yani 1 Mart'tan bugüne kadar yaklaşık 200 bin denetim yaptık. Denetimlerimiz sonucu 3 bin 961 işletmeye 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandı. Bunlardan 125 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

"DENETİMLER BAYRAM BOYUNCA DA DEVAM EDECEK"

Ramazan Bayramı öncesinde, bu dönemde sık tüketilen şekerleme, çikolata ve unlu mamuller gibi ürünlere yönelik eş zamanlı yoğun denetim seferberliği başlattıklarını belirten Yumaklı, "Gıda denetimlerimiz bayram boyunca da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yumaklı, vatandaşların sağlığını gözeterek mevzuata uygun üretim ve satış yapan işletmelere de teşekkür ederek, şunları kaydetti: