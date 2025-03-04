İbrahim Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarında artış beklemiyoruz

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan'da gıda fiyatlarında artış olmayacağı doğrultusunda açıklama yaptı.

Bir dizi ziyaret için Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde herhangi bir eksikliğin kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

Yumaklı, "Buna paralel olarak fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Yumaklı, Eskişehir programına Mahmudiye ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret ederek başladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bakan Yumaklı’yı müdürlükte karşıladı. Bakan Yumaklı, Vali Aksoy ve beraberindeki heyet ile yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde yerinde bulundu.

ABD'DEKİ KUŞ GRİBİNE DEĞİNDİ

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ABD'deki kuş gribi salgınına değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

Biliyorsunuz Amerika’da kuş gribi var, çok yoğun bir mücadele ediyorlar. Bizim haberlerden izlediğimiz kadarıyla bayağı da problem yaşıyorlar. Elbette bu iklim değişikliğinin etkisi, göç yollarının değişmesi son zamanlarda hastalıkla alakalı bazı konuların daha dikkatli şekilde yönetilmesi ihtiyacını getirdi.

Özellikle son dönemde bizim üreticilerimizin de iç piyasamızın ihtiyacı olan yumurtayı üretip fazlasını da ihraç etmek üzere biliyorsunuz çok yoğun bir çabaları var. Yine buradan sektörün tamamına hem hastalıklarla mücadelede hem de üretimde hem de ülkemizin ihtiyacını karşılamada gösterdikleri katkı için teşekkür ediyorum.

"FİYAT ARTIŞI BEKLEMİYORUZ"

Ramazan ayı boyunca yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı, buna paralel olarak fiyat artışı da beklemediklerini kaydetti: