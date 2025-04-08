İbrahim Yumaklı: Üreticilerimizi daha verimli ürünler için destekleyeceğiz

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın (21. Konya Tarım Fuarı) açılış töreninde, fuarın ülke için önemine değindi.

Bakan İbrahim Yumaklı, üreticilerin daha modern, daha verimli, daha kaliteli, daha rekabetçi ürünler üretebilmesi için tüm desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

KONYA'NIN FARKI

Konya'nın sadece tarımda değil, tarım teknolojilerinde de önemli bir üs haline geldiğini belirten Yumaklı, "Bu fuar sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki tarım alanında bütün gelişmelerin bir arada görülmesini sağlayacak önemli bir platform. Bizler Bakanlık olarak, sürdürülebilirliğin ve su kaynaklarının etkin kullanımının öncelendiği, biyoteknolojik gelişmeler ve yerli üretimin mutlaka desteklendiği bir ortamda, her zaman için üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız." ifadelerini kullandı.

"İNOVASYON, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YERLİ ÜRETİM BİZİM TEMEL DEĞERLERİMİZ"

Konya Tarım Fuarı'nın uzun yıllardır sektöre önemli katkılarda bulunduğunu, Türkiye'yi tarımda söz sahibi yapmak için çalışan bütün paydaşları bir araya getirdiğini belirten Yumaklı, şöyle konuştu: