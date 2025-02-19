AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, Türkiye'ye gönderilen domates tohumlarında virüs tespit edilmesine ilişkin, "Mahrecine iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil." dedi.

Türkiye'ye gelen domates tohumlarında virüs tespit edildiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Yumaklı, Türkiye'ye giren ürünlerin standartlara göre denetlendiğini belirtti.

"BİZİ ENDİŞEYE SEVK EDECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu sürecin "sıfır toleransla" devam ettiğinin altını çizen Yumaklı, "Gelen ve bizim açımızdan uyumlu olmayan ürünler bu şekilde tespit edildi. Mahrecine iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil. Farklı zamanlarda farklı ürünler ülkemize gelebiliyor. Bunların ülkemize girişi yapılmadan analizleri tamamlanır. Sağlık sertifikalarıyla karşılaştırılır, herhangi bir uygunsuzluk varsa mahrecine iade edilir. Bunun dışında bizi endişeye sevk edecek bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"TESPİT EDİLENLERİ ÜLKEYE ALMADAN İMHA EDİYORUZ"

Yumaklı, son günlerde ihraç edilen ürünlerin yüksek oranda pestisit içerdiği gerekçesiyle iade edildiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine, "Tespit edilenleri ülkeye almadan imha ediyoruz." dedi.

"İADE EDİLEN ÜRÜNLERİN HEPSİNİN SEBEBİ PESTİSİT DEĞİL"

Türkiye'ye iade edilen ürünlerin tamamının pestisit nedeniyle geri gönderildiği bilgisinin doğru olmadığını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu: