İbrahim Yumaklı: Yılbaşından bu yana gıda denetimlerine 1,4 milyar lira para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen, "Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı" nda konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bu yana 640 bin gıda denetimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu denetimlerin sonunda 14 bin 706 uygunsuzluk tespit ettik, 352'si hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduk, yaklaşık 1,4 milyar lira civarında da idari para cezası uyguladık." dedi.

Karekod uygulamasında 28 Temmuz, işletmelerimizin uyum sağlaması için son tarih olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Artık bundan sonra firmaların buna uyum sağlamasını da takip etmiş olacağız." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE KENTLERDE YAŞAMA ORANI, DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 55'inin kentlerde yaşadığına, Türkiye'de bu oranın yüzde 77'ye ulaştığına işaret eden Yumaklı, bu demografik değişimin, daha fazla üretme ve tüketme ihtiyacını oluşturduğunu bildirdi.

Yumaklı, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, risklere ve yeni süreçlere karşı sektörün dayanıklılığını artırmak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini aktararak, güvenilir, sağlıklı ve kaliteli gıda üretmek ve altyapıyı güçlendirmek için çalıştıklarını anlattı.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

Bu kapsamda, kırsal kalkınma destekleri, organize tarım bölgeleri, su ve sulama yatırımları ve regülasyon faaliyetleri başta olmak üzere güvenilir gıdayı temin için birçok başlıkta faaliyet yürüttüklerini bildiren Yumaklı, gıda zincirinin ilk aşaması olan üretim sürecinde de aktif şekilde sahada olduklarını ifade etti.

"ŞU ANA KADAR 640 BİN GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Yumaklı, sağlıklı gıdanın temeli olan bitki ve hayvan sağlığına yönelik son iki yılda 100'e yakın uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

GIDA TÜKETİMİNE YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

Gıda ürünlerinin satış ve toplu tüketimine dönük denetimlerinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağımızı, bunun kırmızı çizgimiz olduğunu ifade ettik. Yıllık denetim planlarımız, rutin denetimlerimiz var. Her türlü iletişim vasıtasıyla bizlere iletilen şikayetler var. Hiçbir tanesini ıskalamadan mutlaka üzerine gidiyoruz. Sahada gıda denetimi yapan 8 binden fazla arkadaşımız var. Bu güçlü altyapıyla 2024'te 1,3 milyon denetim yaptık. 1 Ocak'tan bu yana 640 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Bu denetimlerin sonunda 14 bin 706 uygunsuzluk tespit ettik, 352'si hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduk, yaklaşık 1,4 milyar lira civarında da idari para cezası uyguladık.

"KAREKOD UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRDİK"

Yumaklı, bütün denetim sonuçlarını şeffaf şekilde, anlık olarak vatandaşlarla paylaştıklarını, bununla ilgili de karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti.

28 TEMMUZ, SON TARİH

Bu kapsamda işletmelerin uygunsuzluk oranını düşürmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Yumaklı, "Karekod uygulamasında 28 Temmuz, işletmelerimizin uyum sağlaması için son tarih. Artık bundan sonra firmaların buna uyum sağlamasını da takip etmiş olacağız." diye konuştu.

"EYLEM PLANLARIMIZI SAHAYA AKTARACAĞIZ"

Yumaklı, ürün güvenliği konusunun 4. Tarım Orman Şurası'nda da yoğun şekilde ele alınan başlıklardan olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: