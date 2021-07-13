IEA: Küresel petrol talebi gelecek yıl günlük 3 milyon varil artacak

IEA, küresel petrol talebi ile ile ilgili yaptığı hesaplamaları paylaştı.

Küresel petrol talebi, koronavirüs salgını tedbirleri nedeni ve ilgili sektör topluluklarının aldığı kararlar doğrultusunda şekilleniyor.

GELECEK YIL TALEPTE GÜNLÜK 3 MİLYON VARİL ARTIŞ

Küresel petrol talebinin, gelecek yıl bu yıla göre günlük yaklaşık 3 milyon varil artışla 99 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN RAPOR YAYINLANDI

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, küresel ekonomideki güçlü büyüme, koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmalarının hızlanması ve kısıtlamaların hafifletilmesi petrol talebindeki toparlanmada itici güç olacak.

AVRUPA'DA KISITLAMALARIN HAFİFLETİLMESİ TALEBE YANSIDI

Küresel ekonomide olumlu görünümün bu yılın geri kalanında ve 2022'de sürmesi beklenirken, özellikle Avrupa bölgesindeki salgına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesinin etkisiyle küresel petrol talebinde yılın ikinci yarısında ilk yarısına göre günlük 4 milyon 600 bin varil artış öngörülüyor.

KÜRESEL PETROL TALEBİNDE AŞAĞI YÖNLÜ RİSK SÜRÜYOR

Ancak bazı ülkelerde artan koronavirüs vakaları küresel petrol talebinde aşağı yönlü risk oluşturmaya devam edecek.

Bu kapsamda, küresel petrol talebinin gelecek yıl bu yıla göre yaklaşık 3 milyon varil (yüzde 3,1) artışla günlük 99 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

KÜRESEL PETROL ARZI HAZİRANDA ARTTI

Rapora göre, küresel petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre 1 milyon 100 bin varil artışla günlük 95 milyon 590 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise haziranda bir önceki aya göre yaklaşık 450 bin varil artışla 25 milyon 930 bin varile yükseldi.