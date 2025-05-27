Iğdır'da 10 bin dönümlük meralar çiftçilere sunuldu

AA & Ensonhaber

Iğdır’da Tarım ve Orman Bakanlığının “Mera Islah ve Amenajmanı Projesi” çerçevesinde, Bendemurat köyündeki 10 bin dönümlük alan yeniden düzenlenerek çiftçilerin kullanımına açıldı.

GÖLGELİK VE SAĞIM ALANLARI İNŞA EDİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle, merada hayvancılığı kolaylaştırmak amacıyla 4 gölgelik ve 1 sağım alanı da inşa edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteğiyle uygulamaya konan bu çalışmayla, meraların verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi, bölgedeki hayvancılığın altyapısına katkı sunulması amaçlanıyor.

Projenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş’in yanı sıra kurum temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.