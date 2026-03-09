İhracat pazarları iklim endeksi şubatta sabit kaldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi şubat verileri açıklandı.

Endeks, 52,1 seviyesinde sabit kalarak Türk imalatçılarının ihracat pazarlarında talep koşullarının 26 aydır kesintisiz iyileştiğine işaret etti.

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen endeks, ihracat pazarlarında talep koşullarının iyileşmeye devam ettiğini gösterdi.

Böylece Türk imalat sektörünün ihracat pazarlarında talep koşulları, 26 aydır kesintisiz şekilde güçlenmiş oldu. Endeks, yılın ilk çeyreğinin ortasında imalatçıların ihracat ikliminde ılımlı iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

ANA PAZARLARDA BÜYÜME DEVAM ETTİ

Şubat ayında Türk imalatçılarının en büyük 10 ihracat pazarından yedisinde ekonomik aktivite artış kaydetti. Türkiye’nin imalat sanayi ihracatının önemli bölümünü oluşturan Almanya ve Birleşik Krallık’ta büyüme güçlü seyretti.

Birleşik Krallık’ta ekonomik genişleme ocak ayına kıyasla bir miktar yavaşlarken, Almanya’da büyüme son dört ayın en yüksek hızına ulaştı. ABD’de ise ekonomik aktivite artmaya devam etmekle birlikte büyüme son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

BAE VE ÇİN’DE GÜÇLÜ ÜRETİM ARTIŞI

Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı ekonomik aktivite güçlü bir artış göstererek son 22 ayın en yüksek büyüme hızına ulaştı. Bu performans, PMI verilerinin izlendiği ekonomiler arasında Singapur’un ardından ikinci en hızlı büyüme olarak kaydedildi.

Öte yandan Fransa, Polonya ve Romanya’da üretimde düşüş gözlendi. Romanya’da imalat sanayi üretimi anketin başladığı Temmuz 2023’ten bu yana en hızlı gerilemeyi yaşadı.

Şubat verileri Çin’de ise üretimin güçlü şekilde arttığını ve büyüme hızının Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

“KÜRESEL TALEP GÖRÜNÜMÜ POZİTİF”

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, önemli ihracat pazarlarının büyük bölümünde talep koşullarının iyileştiğini belirtti.

Harker, bu durumun önümüzdeki dönemde Türk imalatçılarının yurt dışından yeni siparişler elde etmesine katkı sağlayabileceğini ifade ederek, ABD’nin uyguladığı yeni gümrük vergilerinin bu eğilimler üzerindeki etkisinin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.