Rekor geldi: Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı ihracat verilerini düzenlenen toplantı ile paylaştı.

Bolat'ın paylaştığı rakamlara göre bir rekor daha kırıldı...

Buna göre; nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar, ithalat ise yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 21,7 artışla 12 milyar dolara yükseldi.

"EN YÜKSEK İKİNCİ NİSAN AYI İHRACATI"

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldığını" söyleyen Bakan Bolat, küresel ekonomide izlenen olumsuz koşullara ve artan belirsizliklere rağmen nisan ayında Türkiye'nin ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında artışla 20,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Bolat, açıklamasının devamında da en yüksek ikinci nisan ayı ihracatına ulaşıldığını kaydetti.

"KAZANIMLARIN ARKA PLANINDA YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR"

İhracat artışında yakalanan kazanımların arka planında yoğun bir çalışmanın olduğunu vurgulayan Bolat, "En büyük ihracat ortağımız AB’nin yıllıklandırılmış ithalatı son dönemde önemli ölçüde gerilemişti, hatta hala yatay seyrini korumaya devam etmektedir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BÖYLESİ BİR DÖNEMDE İHACATININ ARTIYOR OLMASI BÜYÜK BİR BAŞARININ ÜRÜNÜDÜR"

Son dönemde korumacı politikaların da arttığı bir konjonktür içinde bulunulduğunu ifade eden Bakan Bolat, şöyle devam etti;

Özellikle ABD’nin son dönemde ticaret politikalarında aldığı kararlar ile ABD’nin efektif gümrük vergisi oranları 1900’lü yılların seviyesine kadar yükselmiştir. Ayrıca, Çin’in dünyaya sattığı ürünlerin ihracat fiyatları her geçen ay gerilemeye devam etmekte olup zorlu rekabet koşullarını iyice artırmaktadır. Türkiye’nin böylesi bir dönemde ihracatını artırıyor olması önemli bir başarının ürünüdür.

"YILLIKLANDIRILMIŞ MAL İHRACATIMIZ 265 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"