Savunma ve havacılık sanayisi ihracatında tarihi zirve

AA

Türkiye savunma alanında yerli ve milli çözümlere yöneldi. AR-Ge projeleri ve yatırımlarla desteklediği savunma sanayiinde ihracat yapmaya başladı.

Türk üreticilerinin ortaya çıkardığı savunma çözümleri giderek yurt dışında büyük ilgi gördü ve dünyanın aranılan markaları içine girdi.

2025 yılı Nisan ayında, savunma ve havacılık sanayii yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Böylece savunma ve havacılık sanayii ihracatı, Ocak-Nisan döneminde yüzde 67 artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı.

Son 12 aylık toplam ise ihracat yüzde 42 artışla 7 milyar 635 milyon dolar olarak kayda geçti.

"TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sektörün ihracatına ilişkin bilgi vererek, milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için çalışmaya devam mesajı verdi.

İHRACAT NİSANDA YÜZDE 54 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, savunma ve havacılık ihracatında yeni zirvenin görüldüğünü belirterek, "Nisanda savunma ve havacılık sanayimiz, yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT, YÜZDE 67 ARTTI

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatındaki artışa dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatında yeni zirve görüldü. 2025 yılı Nisan ayında savunma ve havacılık sanayiimiz, yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-nisan döneminde ihracatımız, yüzde 67 artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık toplam ise yüzde 42 artışla 7 milyar 635 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu rakamlar sadece bir anlık başarı değil kararlılıkla sürdürülen, stratejik adımlarla desteklenen bir yükselişin göstergesidir.

"BAŞARI ZİNCİRİNİ HEP BİRLİKTE DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, büyük ölçekli firmalardan KOBİ'lere uzanan başarı zincirini hep birlikte daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Başarıda emeği geçen sanayicileri, emekçileri ve tüm paydaşları tebrik eden Görgün, "Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam." değerlendirmesinde bulundu.