İhracatçılar için 36 milyar TL’lik yeni kefalet destek paketleri sunulacak

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Ticaret Bakanlığı, ihracat eylem planının önemli bir paydaşı olan İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynağı ile ihracatçılar için yeni kefalet destek paketleri sunmaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, destek paketleriyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Çok yakında çalışmaları tamamlanacak olan yeni destek paketleriyle, ihracatçılarımız Türk Lirası ve yabancı para krediler için yeni kefalet desteklerinden yararlanabilecek.

"KEFALET DESTEĞİ 36 MİLYAR LİRALIK KREDİYE DENK GELECEK"

Toplamda 36 milyar TL’lik kredi hacmine karşılık gelecek kefalet desteğiyle; ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesindeki KOSGEB ile yapılan iş birliği sayesinde Dijital Dönüşüm projelerine de kefalet desteği sağlanacak.

"İGE BUGÜNE KADAR 100 MİLYAR LİRA KREDİ KEFALETİ SAĞLADI"