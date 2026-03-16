İhracatçılara yeni destek düzenlemesi

İhracatı artırmak için firmaların yurt dışı tanıtımlarında destek verileceği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışında satın alınan yabancı markalara yönelik birimlerin kira giderleri ile söz konusu markalara ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alındı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştiren firmaların, yurt dışında satın aldıkları yabancı markalara yönelik birimlerinin kira giderleri ile bu markaların tanıtım ve pazarlama faaliyetleri destek kapsamına alındı.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçımızın küresel marka yolculuğunu yeni desteklerle güçlendirmeye devam ediyoruz. Yurt dışında satın alınan, yabancı markalara yönelik birimlerin kira giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, devlet destekleri kapsamına dahil edildi." dedi.

KATMA DEĞERLİ BÜYÜMENİN ÖNÜ AÇILACAK

Açıklamada, şirketlerin halihazırda tedarikçisi konumunda oldukları müşteriler ve pazarı hazır markaları satın alarak ileri entegrasyon sağlamalarının destekleneceği, böylece uluslararası marka değerlerinin Türkiye’nin fikri mülkiyet havuzuna katılmasıyla katma değerli büyümenin önünün açılacağı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, firmaların yurt dışındaki faaliyetlerini kolaylaştıran ve 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde yürütülen destek mekanizmalarının bütüncül ve esnek yapısının güçlendirilmeye devam edileceğini belirtti.