İhracatta ilk 10 ilde en yüksek artış Ankara'nın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) 2025 Yılı İhracat Değerlendirme Raporu yayımlandı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, rapora göre, geçen yıl Ankara'nın ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,3 artarak 17,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu tablo, Ankara sanayisinin dönüşüm kapasitesinin ve teknoloji yoğun üretim yapısının ihracatta belirleyici hale geldiğini açık biçimde ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Raporda, sanayi odaklı büyüme modeli ile Ankara'nın yüksek teknolojili üretim kapasitesi öne çıktı.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ardıç, ihracatın yalnızca rakamlarla değil, üretim gücü, teknoloji seviyesi ve katma değer kapasitesiyle değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

ANKARA'NIN İHRACATI YÜZDE 24,3 ARTTI

Ardıç, geçen yıl Ankara'nın ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,3 artarak 17,5 milyar dolara ulaştığına ve Ankara'nın en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında en yüksek artışı gerçekleştiren şehir olduğuna dikkati çekti.



"TÜRKİYE'NİN YAKIN COĞRAFYAYA TEDARİK AVANTAJI VAR"

Raporda, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, ana pazarlarda Türkiye'nin yakın coğrafyadan tedarik avantajı, güçlü sanayi altyapısı ve lojistik kabiliyetleri öne çıkarken ihracata yönelik finansman mekanizmalarının etkinliği, pazar çeşitlendirme stratejileri ve yüksek teknolojili üretimi destekleyen politikaların ihracatın kalıcı biçimde güçlenmesinde kritik rol oynayacağı ifade edildi.