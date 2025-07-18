IKBY’de üretilen petrol, Irak devlet şirketine teslim edilecek

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara yer verildi.

Buna göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bölge genelinde üretilen tüm petrolün satış gelirlerini, Irak’ın devlet petrol şirketi SOMO’ya devredecek. Teslim edilen her bir varil karşılığında IKBY’ye 16 dolar avans ödenecek.

MERKEZİ HÜKÜMETE GÜNDE 230 BİN VARİL TESLİM EDİLECEK

IKBY'nin Bağdat'a günlük en az 230 bin varil petrol teslim etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, üretim miktarındaki artışın da doğrudan SOMO’ya aktarılacağı belirtildi. Ayrıca, petrol ihracatının tamamen durması durumunda üretilen tüm petrolün Irak Petrol Bakanlığı'na devredileceği ifade edildi.

KALAN PETROLÜN GELİRİ DE MERKEZİ HÜKÜMETE

Bölgesel tüketim için ayrılan 50 bin varillik kısmın üretim ve nakliye maliyetlerinin IKBY tarafından karşılanacağı belirtilirken, petrol satışından elde edilen gelirlerin, masraflar düşüldükten sonra Irak genel bütçesine aktarılacağı kaydedildi.

Açıklamada şu detaylara da yer verildi:

IKBY’nin ihtiyaç duyması halinde, Irak Petrol Bakanlığı bölgeye günlük en fazla 15 bin varil petrol ürünü sağlayabilecek. Bu ihtiyaç, merkezi hükümet ve IKBY yetkililerinden oluşan ortak bir komite tarafından değerlendirilecek.

Ayrıca alınan kararlar doğrultusunda, IKBY’ye mayıs ayı için 120 milyar Irak dinarı tutarında tahmini ödeme yapılacağı ve Irak Federal Mahkemesi kararına uygun şekilde, IKBY memurlarının maaşlarının üç ay içinde bankalara aktarılmak suretiyle yerelleştirileceği bildirildi. Bağdat’ın IKBY’ye göndereceği ödemelerin, yalnızca yerelleştirilen maaş ödemeleriyle sınırlı olacağı da vurgulandı.