İkinci el araç satışında yeni dönem başladı: Güvenli ödeme zorunlu Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini belirterek, ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin herkes tarafından kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yeni kurallar getirdi.

Ticaret Bakanlığı, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bu düzenlemeyle, ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin herkes için zorunlu hale getirildiği açıklandı.

"GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ HERKES İÇİN ZORUNLU OLDU"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sisteminin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.

"SİPARİŞ FORMU DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ"

Kısmi ödeme alınan siparişlerde alıcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla sipariş formu düzenleme zorunluluğu getirildi. Yetkili satıcı, bu formu düzenlemeden alıcıdan herhangi bir ödeme talep edemeyecek, kaporası alınan taşıtı 45 gün içinde alıcıya teslim edecek ve taşıt teslimine 7 gün kalıncaya kadar satış fiyatının yüzde 10'undan fazla kapora alamayacak.

MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YENİ KURALLAR GETİRDİ

Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısını korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, kamuoyu beklentilerinin karşılanması, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yeni Yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretini düzenleyen Yönetmeliğin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin önemli değişiklikler yapılırken sıfır taşıt ticaretinde distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri düzenlendi. Ayrıca, elektronik ortamda gerçekleştirilen taşıt ihaleleri ile taşıt ön değerlemesine yönelik ilke ve kurallar da belirlendi.

TAŞIT ALIM SATIMINDA GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN KULLANIMI HERKES İÇİN ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Sahte para kullanılması ihtimali, nakit ödeme zorluğu ve satış bedelinin ödenmemesi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla, ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sisteminin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.

Bu düzenlemeyle, vatandaşlarımızın taşıt alım satımında karşılaşabileceği dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedeflendi.

KAPORASI ALINAN TAŞIT SİPARİŞLERİ DÜZENLEME ALTINA ALINDI

Kısmi ödeme alınan siparişlerde alıcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla sipariş formu düzenleme zorunluluğu getirildi. Yetkili satıcı, bu formu düzenlemeden alıcıdan herhangi bir ödeme talep edemeyecek, kaporası alınan taşıtı 45 gün içinde alıcıya teslim edecek ve taşıt teslimine 7 gün kalıncaya kadar satış fiyatının yüzde 10'undan fazla kapora alamayacak.

Ayrıca alıcı, sipariş formunun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içinde siparişini herhangi bir cezai şarta maruz kalmadan iptal edebilecek.

SIFIR TAŞIT TİCARETİ YÖNETMELİK KAPSAMINA ALINDI

Motorlu kara taşıtı tedarik zincirinde adil rekabet ortamının sağlanması ve haksız ticari uygulamaların engellenmesi amacıyla distribütör ve yetkili satıcılara yönelik kural ve yükümlülükler getirildi.

Distribütörlerin haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek faaliyetleri tanımlanarak yetkili satıcılarla ilişkilerinde uymaları gereken kurallar belirlendi.

Buna göre, fatura tarihinden sonra distribütörler taşıt fiyatında artış yapamayacak ve taşıtı 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim edecek.

ÖTV VE KDV'Sİ ÖDENEN TAŞITIN FİYATINI ARTIRAMAYACAK

Yetkili satıcılar ise alıcı tarafından ÖTV ve KDV'si ödenen taşıtın fiyatını artıramayacak ve taşıtı 15 gün içinde alıcıya teslim etmekle yükümlü olacak.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI, YETKİ BELGESİ ŞARTLARI ARASINDAN ÇIKARILDI

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi temininde yaşanan sıkıntıları gidermek ve İşletmelerin yetki belgesiz faaliyet göstermelerinin önüne geçmek amacıyla, iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olma şartı yetki belgesi şartlarından çıkarıldı.

Böylece, diğer tüm şartları taşımalarına rağmen ruhsat şartı nedeniyle yetki belgesi alamayan işletmelerin yaşadığı mağduriyet ortadan kaldırıldı.

Bununla birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin ruhsat mevzuatı kapsamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma yükümlülükleri devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR