İkinci el oto pazarında galericiler isyan etti: Bir yıldır piyasa durdu

Yüksek taşıt kredisi faizleri ve banka mevduatlarının getirisi nedeniyle vatandaşlar araç alımını erteleyerek paralarını bankada değerlendirmeyi tercih ediyor.

Böylece galericilerin ellerindeki araçlar stokta kalıyor, satışlar durma noktasına geliyor.

"GALERİLERİN HEPSİ İSYAN EDİYOR"

Bu konuyu mercek altına alan Ensonhaber Muhabiri Taha Gecü, oto pazarında bir galericiye mikrofon uzattı.

Galerici genç, ikinci el araç sektöründeki durgunluğu dile getirdi.

"Piyasa durdu" diyen genç, şu sözleri kullandı:

"Galericilerin hepsi isyan ediyor. 50-60 bin düşüyoruz arabalar elimizde kalmasın. Zaten böyle giderse çoğu galerici işi bırakacak. Milyon üstündeki arabalar hayal oldu. Adam araba almak yerine parayı bankaya koyuyor."

FİYAT DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Galericinin açıklamaları, ülke genelinde ikinci el otomobil piyasasındaki tablonun özeti olarak değerlendirildi.

İkinci el araçlarda reel fiyatlardaki düşüş de devam ediyor.

İNDİRİME RAĞMEN TALEP DÜŞÜK

Özellikle 1 milyon TL ve üzeri segmentte neredeyse hiç alıcı bulunamıyor.

Galericiler, araçlarını 'elden çıkarmak' için 50-60 bin TL'ye varan indirimler yapıyor ancak talep hala çok düşük.

ESNAF 'PİYASA KÖTÜ' DİYOR

Bazı bölgelerde esnaf, 'son yılların en kötü dönemi' değerlendirmesini yapıyor.

Piyasadaki bu durgunluk, yeni araç satışlarındaki daralmayla da paralel seyrediyor.

Yetkililer ve sektör temsilcileri, faiz oranlarındaki olası değişimlerin ve ÖTV düzenlemelerinin piyasayı hareketlendirebileceğini ancak kısa vadede toparlanmanın zor olduğunu belirtiyor.