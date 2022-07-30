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    İkinci el otomobilde en çok yapılan hileler

    İkinci el otomobil almak isteyenler, alacakları aracın hasarlı olup olmadığını ya da orijinal parçalarının yan sanayi ile değiştirip değiştirilmediğini öğrenmek ister.
    • 30.07.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 11:37
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    İkinci el otomobilde en çok yapılan hileler

    Otomobil fiyatlarındaki artış ve fabrika çıkışlı araba bulunamaması nedeniyle, ikinci el piyasasına talep arttı.

    İkinci el araç alanların başına gelen aksilikler duyuldukça bu konudaki tedirginlikler de artıyor.

    İkinci el araç almak isteyenlerin tedirginliğinin giderilmesi için çeşitli yollara başvuruluyor. İkinci el araçlardaki aldatmalar da dolandıcılık yöntemlerinden biri olarak anılıyor.

    İkinci elde en fazla kullanılan dolandırıcılık yöntemleri

    • Kilometrenin düşürülmesi,
    • Kaza sırasında açılmış airbag’lerinin tamir edilmeden yeniden monte edilmesi
    • İki farklı aracın birleştirilmesi


    İkinci el otodaki hileler-Video

    Kilometrenin düşürülmesi ikinci elde en çok görülen aldatma

    DHA'nın haberine göre, ekspertizler en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinin, kilometrenin düşürülmesi, kaza sırasında açılmış airbag’lerinin tamir edilmeden yeniden monte edilmesi ve iki farklı aracın birleştirilmesi olarak açıklıyor.

    İkinci el otomobilde en çok yapılan hileler #1

    "Motor kaportadan önce geliyor"

    Bir ekspertiz şirketi sahibi Murat Yaman "Müşteriler daha önce kaportaya dikkat ederlerdi. Şimdi fiyat artışı nedeniyle motor sağlamsa, kaportaya bakmıyorlar bile." diye konuştu.

    "İki araçtan bir araç yapıyorlar"

    Yaman "Yoğun şekilde araçların kilometrelerinin düşürüldüğünü görüyoruz. Gösterge panelini söküp, arkadan matkapla kilometreyi geri çekiyorlar. Arabada ne kadar beyin varsa, kilometreyi sıfırlamaya çalışıyorlar. Airbagleri direnç ile kandırmalar oluyor. İki araçtan bir otomobil yapanlar da çok oluyor. Müşteriler daha önce kaportaya dikkat ederlerdi." diye konuştu.

    İkinci el otomobilde en çok yapılan hileler #2

    Airbag hilelerine dikkat

    Bir ekspertiz firmasında servis müdürü olarak çalışan Engin Tanlık ise, "Araçta bir parça boya, iki parça sök-tak olduğunu söyleyip piyasaya sürüyorlar. İkinci el araçlarda şu ara çok fazla kilometre düşürülüyor. Daha bugün kilometresi düşürülmüş bir araç tespit ettik. Airbag hileleri var. Orijinal diye gelen aracın aribagleri işlem görmüş olabiliyor." dedi.

    İkinci el otomobilde en çok yapılan hileler #3

    Sigorta eksperleri dikkat çekti

    Sigorta eksperleri ise bazı ikinci el otomobil ilanlarında, "Aracımın trameri şişirilmiştir. Normalde hasarı bu kadar yüksek değildir." ifadelerinin dikkate alınmaması gerektiğini dile getiriyor.

    "Tramerde yazan rakam neyse hasar odur"

    Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Genel Koordinatörü Ufuk Yalçın, tramer üzerindeki hasar kayıtlarının değiştirilemeyeceğini belirterek "Sigorta şirketi istiyor diye daha az miktarda hasar yazılamaz. Hak sahibi istiyor diye de daha fazla yazılması söz konusu değil. Tramer üzerinde ağır hasar kaydı işlenmişse bir araca, daha önce bir pert işlemine konu olmuştur. Sigortadan yüksek rakam yazdırılarak fazla miktarda hasar alınmış gibi ifadeler kullanılabiliyor. Bu gerçek dışı bir ifade. Gerçekte tramer miktarı neyse hasar odur." dedi.

    İkinci el otomobilde en çok yapılan hileler #4

    İkinci el otomobilde en çok yapılan hileler #5

    İkinci el otomobilde en çok yapılan hileler #6


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