İklim değişikliği Türkiye'nin pamuk üretim haritasını değiştirecek

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Küresel iklim değişikliği nedeniyle 2050'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin pamuk üretim haritasının önemli ölçüde değişebileceği, Marmara ve Karadeniz kıyılarının pamuk yetiştiriciliğine uygun hale gelebileceği değerlendiriliyor.

PAMUK SICAK İKLİMDE YETİŞİYOR

Sıcak iklimlerde yetişen ve ekiminden hasadına kadar yaklaşık beş, altı aylık bir büyüme döngüsü bulunan pamuk bitkisi, tohumla çoğaltılıyor. Çimlenme süreci toprağın sıcaklık ve nem durumuna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

PAMUK SICAK VE NEMLİ İKLİMDE HAFİF ASİDİK TOPRAKLARDA YETİŞTİYOR

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. Sami Doğanlar, aşırı yağışı sevmeyen pamuğun sıcak ve nemli iklim koşullarında ama hafif asidik topraklarda yetiştirilmeye uygun bir bitki olduğunu belirtti.

SU KAYNAKLARININ AZALMASI DA ETKİLİ

Doğanlar, iklim değişikliğinin pamuk üretimini sıcaklık artışları, su kaynaklarının azalması ve kuraklık, aşırı sıcaklık veya soğukluk gibi aşırı hava olayları vasıtasıyla etkilediğini belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOLARI

Doğanlar, iklim değişikliği senaryolarına göre Türkiye’nin pamuk üretim alanlarının gelecekte önemli ölçüde değişmesinin beklendiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Ege'nin kuzey kesimlerine kayacak

Ege Bölgesi’ndeki pamuk üretim alanları, ısınmanın etkisiyle Ege’nin kuzey kesimlerine doğru kayabilir. Ancak buralarda da sıcaklık artışı ve yağış rejimindeki değişiklikler nedeniyle, verimlilik ve üretim miktarlarında azalmalar olabilir.

Marmara ve Karadeniz'de pamuk üretilebilecek

İklim değişikliği senaryolarına göre Türkiye’nin kuzeybatı bölgelerinde yani Marmara ve Karadeniz kıyılarında da pamuk yetiştiriciliği imkanları artabilir yani sıcaklık artışları nedeniyle gelecekte bu bölgeler pamuk tarımına daha uygun hale gelebilir.

Buralarda da aşırı yağışlar, sel riski gibi yeni zorluklar ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle 2050’lilerde Türkiye’nin pamuk üretim haritasının önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.

Bazı bölgelerde artık pamuk tarımı yapılamayacak