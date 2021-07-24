İlk hasadı yapılan passifloranın kilosu 75 lira

Alanya'da passiflora meyvesi yetiştiriciliği yapan üretici aldığı üründen memnun kaldığını ifade edip, gelecek planları arasında ihracatın yer aldığını belirtti.

Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Muzaffer Bilkoç, geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesindeki İmamlı Mahallesi'nde 3 dekarı örtü altı, toplam 15 dekara passiflora (çarkıfelek meyvesi) bahçesi kurdu.

TOPTAN KİLOSU 75, MARKETTE 100 LİRA

Bilkoç'un bu yıl ilk hasadını yaptığı ürünler kalitesine göre kilosu toptan 40 ila 75 lira arasında alıcı bulurken, market fiyatı ise yaklaşık 100 lira oldu.

PASSİFLORA, İKİ KEZ HASAT EDİLİYOR

Passiflora bahçesinde yaklaşık 4 bin 500 ağaç bulunuyor. Passifloranın fide ekimi yan yana 1,5 metre olurken, sıra aralığı ise 3 metre olarak ayarlanıyor. Örtü altında tellere tutunarak meyve veren ürün, açık alanda ise 3 metre yükseklikte yan yana sıralanmış demir direklere kurulan sistemle yetiştiriliyor. Passiflora meyvesini güneş ışınlarından korumak için gölge tülü kullanılıyor. Ekim ayıyla birlikte 7-9 ay arasında ürün veren passiflora, iki kez hasat yapılıyor. Bakımına göre yıllık yaklaşık 4 ila 6 ton arasında ürün veriyor. Passifloranın 1 fidesi 6 yıl meyve veriyor.

"TANESİ 80-120 GRAM ARASINDA"

Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa Ezici, "Geçen yıl ekimini yaptığımız passiflora fidelerinden ilk hasadı yapıyoruz. Meyvelerimiz kaliteli. Tanesi 80 gram ile 120 gram arasında ağırlığı var. Büyük bir market zinciriyle anlaşma yaptık ürünlerimizi sevk ediyoruz. Marketlerde ürünün irisi 100 liradan satılıyor. İhracat da yapacağız başta Almanya ve başka ülkelere. Çok ciddi bir üretim planımız var." diye konuştu.

"DİĞER ÖRTÜ ALTI ÜRÜNLERDEN İŞÇİLİĞİ ÇOK KOLAY"

Passiflora bahçesinde, yevmiye usulü çalışan Hürriyet Şahin de "Buraya çalışmak için geldik. Arkadaşlarla 7-8 kişi günlük gelip gidiyoruz. Ev ekonomimize katkı sağlamak için çalışıyoruz. Oğlanlarımı evlendireceğim. Passiflora işçiliği çok kolay, diğer örtü altı ürünlerden." dedi.

PASSİFLORANIN FAYDALARI

Passiflora meyvesi antioksidan görevi görmenin yanında kilo vermeye yardımcı olduğu, depresyona ve strese iyi geldiği, uykusuzluğu giderdiği, serotonin hormonunun yükselmesine yardımcı olduğu, göz sağlığını koruduğu, bağışıklığı güçlendirdiği, kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olduğu biliniyor.