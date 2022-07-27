- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- İller Bankası da afet riskli alanlara kredi sağlanabilecek
İller Bankası da afet riskli alanlara kredi sağlanabilecek
- 27.07.2022 - 09:33
- Güncelleme : 27.07.2022 - 10:09
Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların dönüşümünün desteklemesi amacıyla, belediye ve diğer idarelere yapım, edinme ve güçlendirme kredisi sağlayan bankalar arasına İller Bankası da katıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan 6306 sayılı kanunun kapsamında, hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda düzenlemeler yapıldı.
Kredilere faiz desteği verecek bankalara İller Bankası da eklendi
Reuters'in haberine göre, kararla, kararın "banka" tanımında yapılan düzenlemeyle maddeye İller Bankası AŞ eklendi. Böylece afet riskli alanlar ile riski alanlarda yapım, edinme ve güçlendirme kredisinin belediye ve diğer idarelere İller Bankası tarafından sağlanabilmesine imkan tanındı.
Desteğin oranına Bakanlık karar verecek
Bu kapsamda İller Bankası'nın söz konusu belediye ve idarelere kullandıracağı kredilere sağlanacak faiz desteğinin oranı, projenin niteliğine göre kullandırılan kredinin faiz oranının en fazla yarısına kadar olmak şartıyla Çevre Bakanlığınca belirlenecek.
Kararın 5. maddesinde yer alan tabloya göre bu kredilere, kredi türüne göre yıllık 400 veya 300 baz puan faiz desteği sağlanıyor.
Karar çerçevesinde İller Bankası'nca sağlanacak faiz destekli kredinin miktarı da bakanlıkça belirlenecek.