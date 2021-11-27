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IMEI kayıt harcı tutarı, 2 bin 772 liraya çıkıyor

IMEI kayıt harcı tutarı, 2 bin 772 liraya çıkıyor

Yurt dışından getirilen mobil cihazlar için vergi oranı, yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Buna göre geçtiğimiz yıl 2 bin lira olan IMEI kayıt harcı tutarı, 2 bin 772 liraya çıkacak…