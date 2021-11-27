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- IMEI kayıt harcı tutarı, 2 bin 772 liraya çıkıyor
IMEI kayıt harcı tutarı, 2 bin 772 liraya çıkıyor
Yurt dışından getirilen mobil cihazlar için vergi oranı, yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Buna göre geçtiğimiz yıl 2 bin lira olan IMEI kayıt harcı tutarı, 2 bin 772 liraya çıkacak…
- AA
- 27.11.2021 - 10:01
- Güncelleme : 27.11.2021 - 10:03
Artık ‘yurt dışından ucuza telefon getiririm’ dönemi sona eriyor…
2022 yılına girer girmez, IMEI kayıt tutarları yüzde 36,2 oranında artacak.
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANINDA ARTIYOR
Bu rakam 2021 yılının aralık ayı için de geçerli…
Öyle ki mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı, yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak.
2 BİN LİRADAN, 2 BİN 772 LİRAYA ÇIKACAK
Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek.
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.