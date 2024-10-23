IMF'den Türkiye'nin asgari ücret zammında daha düşük oran önerisi

AA

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye'deki asgari ücretin geçen yılla aynı oranda artırılmaması gerektiğini savundu.

IMF, Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapacağı asgari ücret artışında, geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapmaması gerektiğini ve en yoksul kesime destek önlemlerine odaklanması gerektiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET OCAKTA YÜZDE 49 ARTIRILDI

Bu yılın ocak ayında Türkiye'de net asgari ücret yüzde 49 artırılırken, bu oran yılın ilk çeyreğinde enflasyonun keskin bir şekilde yükselmesine yol açmıştı.

KOMİSYON ORALIK AYINDA TOPLANACAK

2025'te uygulanacak asgari ücret için, ilgili bakanlık ve sendikaların yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına aralık ayında başlayacak.

"ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ENFLASYONU YÜKSELTİYOR"

Walsh, Washington'daki IMF-Dünya Bankası yıllık toplantısında, "(Bu yüksek artışın) bu yıl olmamasını umuyoruz, çünkü enflasyonun yüksek olduğu birçok ülkeden edindiğimiz deneyimlere göre, asgarin ücretin bu oranda artırılması, enflasyon beklentileri için büyük bir çıpa oluşturuyor. Yetkililerin bir denge kurması gerekiyor ve bunun farkındalar." diye konuştu.

"SOSYAL PROGRAMLAR GELİŞTİRİLSİN"

Walsh, Türkiye'nin düşük gelirli çalışanların gelirlerini artırmak için nakit transferleri yaparak veya hükümet desteklerini daha etkili bir şekilde düzenleyerek sosyal programlar geliştirmesi gerektiğini belirtti.

"MERKEZ BANKASI, FAİZ ARTIŞI YAPABİLİR"

Finansal koşulların zaten sıkılaştığını belirten Walsh, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) iletişimini güçlendirmesi ve enflasyon hedefi olan yüzde 14'e ulaşmak için daha fazla faiz artışı yapması gerekebileceğini de belirtti.

Walsh, "TCMB sıkılaştırma yanlısı bir tutum izledi ve enflasyonun düşüş trendine girdiği görene kadar faizleri sabit tutacağını dile getirdi" dedi.

"FAİZ ARTIRMAK İÇİN ERKEN"

Ancak, piyasalarda TCMB'nin ne zaman faiz indirimine gideceğine dair farklı beklentiler bulunduğunu belirten Walsh, "Enflasyon aylık bazda yüzde 2,5 seviyesinde seyrederken, faiz indiriminden bahsetmek için muhtemelen erken." dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Walsh, istikrarsız enflasyon beklentileri ve yüksek enerji ithalat ihtiyaçlarının Türkiye'yi olası enerji şokları ve enflasyonun hızlı bir şekilde artmasına karşı daha savunmasız hale getirdiğini ifade etti ve ülkenin bu durumu yenilenebilir enerji üretimini artırarak telafi edebileceğini belirtti.