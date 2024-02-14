IMF, Ukrayna'nın ekonomik reformları için kaynak sağlayacak IMF, Ukrayna hükümetine teknik yardım ve eğitimin artırılması için 27,5 milyon dolar kaynak sağlayacağını açıkladı. Açıklamada, fondaki hedefin 65 milyon dolarlık hedefe ulaşılması bekleniyor.

AA

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın ekonomisi derin yara alırken, ülkede pek çok yaşamsal faaliyet askıya alınmış durumda.

Ukrayna'da hayatın devam etmesi için yapılan katkılardan birisi de Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) geldi.

IMF, Ukrayna hükümetinin ekonomik reform gündemini desteklemek amacıyla yeni bir fon sağlayacak.

IMF, teknik yardım ve eğitimin artırılması için kaynak sağlayacak yeni bir güven fonunun oluşturulduğunu duyurdu.

IMF'den yapılan açıklamada, Ukrayna Kapasite Geliştirme Fonu'nun (UCDF) resmi olarak başlatıldığı bildirildi.

Fonun kapsamı

Fonun çalışma planının yetkililerin ekonomik ve mali reform gündeminin temel alanlarına odaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, bunların mali reformları, para politikasını, mali sektör politikalarını, mali bütünlüğün güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadeleyi, veri derleme ve dağıtımının güçlendirilmesini ve makroekonomik çerçevelere ilişkin ülkeye özel eğitim ve teknik yardımları içerdiği aktarıldı.

İlk etapta 27,5 milyon dolar verilecek

Açıklamada, ilk çalışma planının 27,5 milyon dolar tutarında olduğu, 65 milyon dolarlık hedefe ulaşılmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak, Hollanda, Slovakya, Letonya, Japonya ve Litvanya destekli

Ayrıca, 16,5 milyon dolar tutarındaki mevcut kaynağın Hollanda, Slovakya, Letonya, Japonya ve Litvanya tarafından sağlandığı aktarılan açıklamada, bu kaynakların 5 yıllık süre boyunca IMF'nin kapasite geliştirme operasyonlarının karşılanmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)