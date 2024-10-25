IMF yetkilileri, Mehmet Şimşek'le görüşmelerini sosyal medyaya taşıdı

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ABD temaslarına devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantılarda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Şimşek, ABD'deki temasları sırasında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve IMF Başekonomisti ve Araştırma Birimi Direktörü Gita Gopinath ile ikili görüşmeler de yaptı.

"TÜRKİYE MALİYE BAKANI İLE BAĞLANTI KURMAKTAN MUTLULUK DUYDUM"

Gita Gopinath, Bakan Şimşek ile yaptığı görüşmeye dair X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Maliye Bakanı ile bağlantı kurmaktan mutluluk duydum. Ülkenin ekonomik politikalarında yaptığı kararlı değişim ve enflasyonun hedefle uyumlu hale getirilmesi için atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

"TÜRKİYE ENFLASYONU DÜŞÜRMEDE İYİ BİR İLERLEME KAYDEDİYOR"

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise sosyal medya paylaşımında, Mehmet Şimşek'le ilgili şu ifadelere yer verdi: