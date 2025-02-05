IMF'den ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya çağrı

AA

Uluslararası Para Fonu (IMF), anlaşmazlıkları çözmek ve ticaret akışını sürdürmek için çağrıda bulundu.

IMF; ABD, Çin, Kanada ve Meksika'yı anlaşmazlıkları çözmeye ve ticareti mümkün kılmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) de bu konuda aynı üstelere bir uyarıda bulunmuştu.

IMF, TARİFELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİYOR

IMF sözcüsünün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ve potansiyel olarak Kanada ile Meksika mallarına getirdiği tarifelere ilişkin açıklamaların takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Anlaşmazlıkları çözmek ve ticareti mümkün kılmak için yapıcı yollar bulmak herkesin çıkarınadır." ifadeleri kullanıldı.