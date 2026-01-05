İMSAD: Enerji verimliliği hem sorumluluk hem zorunluluk

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, enerji verimliliğinin inşaat sektörünün en stratejik başlıklarından biri haline geldiğini söyledi.

Artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte enerji talebinin hızla yükseldiğine dikkat çeken Küçükoğlu, bu talebin ne kadar verimli karşılandığının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Özellikle binaların enerji tüketimindeki payının yükseldiğini belirterek, Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin yüzde 32,8’inin binaların ısıtma ihtiyacında kullanıldığını hatırlattı.

Küçükoğlu, doğru yatırımlarla binalarda enerji tüketimi ve faturaların yüzde 50’ye varan oranlarda azaltılabileceğini söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİK BİR FIRSAT

Kentsel dönüşümün yalnızca yapısal değil, enerji verimliliği açısından da büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Küçükoğlu, mevcut yapı stokunun önemli bölümünün enerji performansı açısından yetersiz olduğunu belirtti.

Yüksek yalıtım performansına sahip, çevre dostu ve düşük enerji tüketen binaların hem hane halkı giderlerini azaltacağını hem de ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlayacağını söyledi.

ENERJİ VERİMLİ YAPILAR İKLİM MÜCADELESİNDE KİLİT ROL OYNUYOR

Enerji verimliliğinin karbon salımının azaltılmasında ve iklim değişikliğiyle mücadelede temel unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Küçükoğlu, konunun yalnızca çevresel değil ekonomik istikrar açısından da kritik olduğunun altını çizdi.

Enerji ithalatının cari denge üzerindeki baskısının, enerjinin verimli kullanılmasını bir zorunluluk haline getirdiğini ifade etti.

“SEKTÖRÜN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNE REHBERLİK EDİYORUZ”

Türkiye’nin enerji ithalatında görülen düşüşün, verimlilik çalışmalarının olumlu etkisini ortaya koyduğunu belirten Küçükoğlu, Türkiye İMSAD olarak sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini öncelik haline getirdiklerini söyledi.

“İnşaat Malzemeleri Sanayisinde Yeşil Dönüşüm için AR-GE ve İnovasyon Rehberi” ile firmalara somut bir yol haritası sunduklarını anlattı.

TS 825 İLE YENİ DÖNEM

“Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı TS 825”in zorunlu hale gelmesiyle birlikte, binaların artık yalnızca ısıtma değil, soğutma ihtiyacına göre de tasarlanacağını belirten Küçükoğlu, bu düzenlemenin enerji tüketimini düşürerek faturalarda yüzde 25’e varan tasarruf sağlayacağını söyledi.

Revize standart sayesinde enerji ithalatının azalmasına, karbon salımının düşmesine ve sürdürülebilir yapılaşmaya güçlü katkı sunulacağını ifade etti.



