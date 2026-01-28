İndirimli uçak bileti kampanyası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik kampanyalarına bir yenisini ekledi.

Vodafone’un dijital sadakat platformu Vodafone Happy’de, Turna.com iş birliğiyle yıl sonuna kadar geçerli olacak indirimli uçak bileti kampanyası başlatıldı.

FATURALI VE RED’Lİ MÜŞTERİLERE ÖZEL İNDİRİMLER

Kampanya kapsamında Vodafone’un tüm faturalı müşterilerine yurt içi uçak biletlerinde 200 TL, yurt dışı uçak biletlerinde 400 TL indirim sunuluyor. Red’li müşteriler ise yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde 600 TL indirimden faydalanabiliyor.

Faturalı müşteriler kampanyadan bir kez, Red’li müşteriler ise üç kez yararlanabiliyor. Vodafone, Turna.com işbirliğiyle müşterilerine yıl sonuna kadar toplam 60 milyon TL’lik fayda sunmayı hedefliyor.

VODAFONE HAPPY’DE 600 MİLYON TL’Yİ AŞAN DEĞER

Vodafone’un Temmuz 2025’te yeniden tanıttığı dijital sadakat platformu Vodafone Happy, kısa sürede büyük ilgi gördü. Platformda beş ayda 1 milyonu aşkın tekil kullanıcıya, 2 milyonu aşkın marka indirim kodu dağıtılırken, toplamda 600 milyon TL’nin üzerinde değer sunuldu. Seyahat kategorisi, geçtiğimiz yıl platformun en çok kullanılan alanlarından biri oldu.

“SEYAHATSEVERLERİ VODAFONE HAPPY’YE DAVET EDİYORUZ”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Vodafone Happy’nin sektörde en kapsayıcı dijital sadakat platformlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: