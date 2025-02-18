İngiliz banka Standard Chartered: Bitcoin 500 bin dolara yükselecek

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Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin'in için bir beklenti dile getirildi.

Birleşik Krallık merkezli Standard Chartered bankasından Bitcoin için rekor tahmin geldi. Banka analistlerinin öngörülerine göre Bitcoin, 500 bin dolara kadar yükselecek.

Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dördüncü çeyrek verilerini değerlendirerek "Bu veriler Bitcoin'in geleceği açısından çok cesaret verici." dedi.

"DEĞERİ 4 YIL İÇİNDE ARTACAK"

Banka analisti, Bitcoin fiyatlarının 4 yıl içinde 500 bin dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.

"FONLARIN BITCOIN SATIN ALMAYA BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Kendrick, Bitcoin yatırımlarına hedge fonlarının bir kez daha ağırlık verdiğini açıklayarak banka alımlarının da güçlü seyrettiğini anlattı. Kendrick, Abu Dabi'nin egemen varlık fonunun, BlackRock iShares Bitcoin Trust borsa yatırım fonunda 4 bin 700 Bitcoin eş değeri pozisyon bildirdiğini ifade ederek, "Bu şimdilik küçük bir miktar olsa da, zaman içinde büyümesini ve diğer egemen fonların da Bitcoin satın almaya başlamasını bekliyoruz." yorumunda bulundu.

"500 BİN DOLARA ULAŞACAK"

Standard Chartered analisti, tüm bu beklentilerin ortasında ABD Başkanı Donald Trump'ın 2029 yılında görev süresi dolmadan önce Bitcoin'in 500 bin dolara ulaşacağını öngördü.