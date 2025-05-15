İngiliz Burberry 1.700 kişiyi işten çıkararak tasarrufa gideceğini açıkladı

AA

Avrupa'da, çeşitli sektörlerde toplu işten çıkarmalar devam ediyor.

İşten çıkarmaların nedeni "tasarrufa gitmek" olarak açıklanıyor.

Burberryden yapılan açıklamada, şirketin verimliliği ve kârlılığı artırmak hedefiyle organizasyonel değişiklikler yapacağı belirtildi.

İŞTEN ÇIKARMALARLA 60 MİLYON STERLİNDEN TASARRUF SAĞLANACAK

Bu kapsamda, önerilen değişikliklerin 2027'ye kadar 60 milyon sterlin ek tasarruf sağlayacağının aktarıldığı açıklamada, daha önce duyurulan 40 milyon sterlinlik maliyet tasarrufu programına ek olarak, yıllık toplam tasarruf miktarının 100 milyon sterline çıkarılacağı ifade edildi.

SAĞLANAN TASARRUF GAYRİMENKUL HARCAMALARINA YÖNLENDİRİLECEK

Önerilen söz konusu tasarrufların, satın alma ve gayrimenkul harcamalarında verimliliğin artırılması ve 1.700 kişinin işten çıkarılmasıyla personel maliyetlerinde sağlanacağına vurgu yapıldı.

BURBERRY

Burberry, 1856'da İngiltere'de kuruldu ve çanta ile damalı eşarplar gibi lüks ürünleriyle tanınıyor.

Şirket, geçen mali yılda Çin'de talebin azalmasının etkisiyle 26 milyon sterlin faaliyet kârı açıkladı.

İngiliz şirket, bir önceki mali yılda ise 418 milyon sterlin faaliyet kârı elde etmişti.